Alberto Cormillot está en el ojo de la tormenta. El médico nutricionista se refirió a las mujeres que sufren obesidad como personas que no son deseadas y recibió el repudio de los usuarios de las redes sociales.

Entre las centenas de comentarios que tuvo en su contra, se destacaron los de algunas personalidades del espectáculo. Mar Tarrés fue una de ellas y expresó un contundente descargo con una fuerte reflexión: "Aquí, la ‘gordita de la oficina’. Levanto una baldosa y me sale un chongo. Basta de creencias retrógradas de que las mujeres gordas no podemos gustar y que para ser amadas y aceptadas tenemos que ‘encajar’ en un estereotipo de belleza".

"Así como Cormillot nos enseñó muchas cosas, hoy me toca a mí, como activista, enseñarle que el amor y el sexo que merecemos tener no se miden en una balanza. Por culpa de este dinosauresco pensamiento, millones de mujeres sienten vergüenza al quitarse la ropa y disfrutar de su cuerpo", comentó la modelo en un posteo de Intagram. Y agregó convencida: "Dejen ser felices a las personas gordas. Menos prejuicio, más amor propio. Trabajar en la seguridad es algo que jamás miles de dietas te darán. Y así como rompí muchas sillas, también muchos corazones, con un peso de 140 kilos".

La activista feminista María Florencia Freijo fue otra de las famosas que explotó en sus redes. Al respecto advirtió: "Pone en el centro de su discurso misógino y gordofóbico la mirada masculina como validación. A la par, dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y naturaliza que te toquen en la oficina con intenciones sexuales".

Mientras que Laura Velasco mencionó: "Estamos cansadas de que opinen sobre nuestros cuerpos pero esto ya se pasa de la raya, son escandalosos los dichos de anoche, del cuestionable nutricionista Cormillot".

"La Señorita Bimbo" fue una de las instagramers que alzó su voz. "No tengo ganas de escribir y repetir lo dicho sobre las diarreas que cayeron de la boca deportan las injusticias que sufre un colectivo? Ojalá alguien ponga freno a estas sentencias que roban sueños, que crean destinos, que achican mundos. Ojalá dejemos Colmillot, si les interesa y ojalá les interese…¿Cuál es el peso a partir del cual te importan las injusticias que sufre un colectivo? Ojalá alguien ponga freno a estas te imde ser un chiste o lo último a defender. Ojalá ningún niñe crezca creyendo que nada bueno le espera por el cuerpo que tiene o tendrá. Ojalá los monstruosaurios desaparezcan", escribió firme.

Por su parte, Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, compartió un sentido descargo para defender al padre de su hijo. "Estoy leyendo algunas cosas que me mandan con respecto al dicho del doctor Cormillot y me duele, primero, porque es mi esposo, el papá de mi hijo y porque sé lo que es...", comenzó la nutricionista. Y aclaró que a ella también le causó extrañeza sus declaraciones: "Ese mismo día se lo pregunté y él mismo aceptó no haber dado el mejor ejemplo y que fue desafortunado, por lo cual pidió disculpas".

"Creo que cuando le pegan a esta actitud queda en el olvido cómo él trata a la obesidad, nunca se mete con los cuerpos, solamente con la alimentación para mantenerse sanos con ella y ya. Claramente que siempre está el que quiere hacerse notar bajando al otro y no creciendo por sus medios, si leen en mi feed jamás usé lo que dijo alguien para hacer una publicación porque no pego y porque no sé desde qué lugar lo dijo", cerró.

Video: Alberto Cormillot aclaró sus dichos