Un verdadero escándalo estaría ocurriendo en la vida de Charlotte Caniggia. La hermana de Alexander Caniggia se separó de Roberto Storino Landi tras tres años de relación pero eso no es todo, ya que su ex la habría encontrado con un amante llamado Ian Hachmann. Este último, era amigo de Storino Landi.

.

"Estoy enamorado y es hermosa, me encanta personalmente, por dentro y por fuera, más como es por dentro, estoy re enganchado y es un bajón porque no sé si ella estará así como yo, fue a segunda vista mi amor por ella porque ya la había visto en la tele, cuando la vi personalmente flashé”, dijo Ian sobre Charlotte.

"Era amigo de Roberto hasta que pasó todo esto, no quiero entrar mucho en el tema, está todo mal imaginate, es un tema que no quiero hablar, yo siento que mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto, mi amor por ella se lo llevó puesta a la amistad, no me importó, no me dolió haberlo perdido como amigo, he perdido tantos amigos en esta vida, prefiero tenerla a Charlotte antes que la amistad con él", agregó Hachmann en diálogo con Juan Etchegoyen.

En medio de esta situación tan dolorosa, Charlotte compartió una imagen en sus redes sociales con una frase que dejó pensando a sus seguidores. "Sé felíz, liberate de todos los tóxicos que te rodean, no te lo mereces", indicó Caniggia.

La imagen que compartió Charlotte Caniggia tras su separación.

Charlotte Caniggia habló tras ser acusada de serle infiel a su novio con el mejor amigo

En diálogo con Mitre Live, Charlotte expresó: "La verdad es que no sé cómo te enteraste pero me acabo de separar".

Sin hacer referencia a la escandalosa infidelidad, cerró Charlotte: "Estoy sola ahora, me separé de mi pareja de tres años Roberto. Nada, acá ando tranquila, pero bueno, todo pasa, estoy un poco bajón pero ya voy a estar bien".