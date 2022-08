Darío Barassi vive un gran momento. Además de su éxito con "100 Argentinos Dicen", el conductor fue padre por segunda vez junto a su esposa Lucía Gómez Centurión tras la llegada de Inés.

Tras la alegre noticia, el presentador comenzó a publicar las primeras imágenes de su beba y la intimidad de su hogar. A través de sus redes sociales, Barassi mostró tiernas fotos de la recién nacida y compartió su felicidad con sus fanáticos.

En una postal con su amada y su otra niña, Emilia, Darío escribió: "Bienvenida a casa, chinita nuestra. ¡¿En qué momento pasó, gorda?! Estábamos bailando ahogados en alcohol y de repente, papas de dos reinas. La vida, que cosa linda".

Mientras que en un segundo posteo, le dedicó un conmovedor texto a su última hija. "Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran", comenzó fiel a su estilo.

"Muy parecida a su hermana mayor que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera. No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo cómo con @luligomezcenturion trajimos estas reinas al mundo. Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro", agregó en referencia a su pareja.

"Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena. Inés muñeca del papá, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines solo y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que sentí hoy.

Las amo. Hoy en especial a vos Ine que con tus más de 3 kilos acabás de llenar el mundo de amor, meconio y luz. Bienvenida amor", cerró Barassi.

