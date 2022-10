Esperanza Careri mostró en las redes un video que llevó alerta a sus seguidores: la cantante está hablando a la cámara cuando se la muestra sorprendida por un tiroteo. Acto seguido, la ex " La Voz Argentina" aparece en la fiscalía, donde ella misma aclara que la policía la llevó a declarar por lo sucedido. Sin embargo, en el final del videoclip se devela el misterio: un anticipo de su nueva canción, “Criminalgona”.

Claro que la cantante logró su objetivo de generar gran revuelo a modo de promoción para su tema. Incluso se animó a filmarse desde el Poder Judicial de Mendoza, algo que podría traerle problemas junto a su nueva canción. Esperanza Careri es recordada por su paso en " La Voz Argentina" en 2021, por lo que mantiene sus seguidores.

En agosto de 2021, Esperanza había pasado un momento incómodo con su compañera de duelo, Jéssica Amicucci, cuando fue acusada de no haber ensayado lo suficiente para presentarse juntas frente al jurado del reality. “Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Hubo dos ensayos donde Esperanza no quiso cantar y yo aunque esté enferma canto igual”, había dicho Jéssica.

La joven se lució durante la emisión de La Voz Argentina 2021

“Fue un momento en el que me sentí muy mal, no tuvimos feeling. En el resto de los duelos no nos llevábamos mal, me sorprendió que dijera eso en el duelo. Siento que por ahí a ella le molestó que no haya podido cantar”, retrucó Esperanza a las acusaciones de su compañera en " La Voz Argentina".

Careri quedó afuera del certamen luego de la devolución de los jurados, sin embargo en las redes acusaron a Jéssica de “buchona” y fue Esperanza quien se quedó con todos los fans. Ahora, vuelve renovada y con ganas de dejar en claro que su alto potencial va mucho más allá de un concurso.

Esperanza Careri en "La Voz Argentina".