Wanda Nara y Mauro Icardi no son los únicos apuntados de maltrato por Carmen Cisneros, su ex empleados. Sino que ahora también la mujer acusó de “mala persona” a Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, con quien está esperando su primer hijo.

Carmen había acusado a Wanda por "trata de personas"

“Soy la exempleada de Maxi López”, se presentó Carmen en un video que mostraron en LAM. “Su novia es maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida, yo me tenía que comprar la comida”, señaló.

.

Según el relato de la mujer, Daniela “es una mala persona”. Y añadió: “Me enfermó y tuve que comprarme los remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”.

La pareja espera su primer hijo juntos

En cuanto a la relación de Maxi con los tres hijos que tiene con Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto, Carmen sostuvo que siempre mantuvieron relación con su padre: “Los chicos iban allá siempre, la madre nunca se los negó. Yo se los cuidaba”.

Carmen comenzó un juicio hace tiempo contra Wanda y Mauro por “trata de personas y reducción a la servidumbre”, en el que asegura que la mediática y el futbolista no tenían piedad en el trato laboral que manejaban hacia ella. Ahora, la mujer redobla la apuesta contra el ex marido de Nara, y señala: “Todo se paga en la vida”.