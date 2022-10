El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y su ex empleada doméstica, Carmen Cisnero sigue en una complicada situación. La trabajadora había denunciado a la mediática pareja por "trata de personas y reducción a la servidumbre". La señora trabajó para ellos en su casa en Milán y los acusó de no haberle pagado dos años y medio y de haberla dejado varada en la casa en Italia cuando necesitaba retornar a su Uruguay natal.

Wanda Nara y Carmen Cisnero.

El conflicto sigue en vía judicial, pero en el ciclo contaron detalles sobre la cruda realidad que está viviendo la trabajadora Uruguaya que actualmente reside en Buenos Aires. “Quiero contarles algo que hoy me enteraba y que es tremendo, pude acceder a información muy sensible sobre Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, puedo asegurarles que hay preocupación por su salud", arrancó diciendo el conductor.

Conforme avanzó el programa, contó con más detalle la situación de la mujer. “Ella está muy mal por el tema que no consigue trabajo, sigue viviendo en Argentina, ella no quiere que la muestren en los medios, psicológicamente está muy mal pero quiere que se haga justicia, está inmersa en la causa y pregunta constantemente cómo sigue la causa”.

El descargo de Wanda Nara sobre la acusación de "trata de personas"

“Psicológicamente está devastada, no está haciendo terapia porque trata de hacer changas constantemente porque no tiene dinero, se pidió que se la asista psicológica por parte del grupo de trata de personas del Estado", agregó Etchegoyen quien afirmó que los datos estaban avalados por el abogado de la damnificada, Alejandro Cipolla.

Por otro lado, aseguró que tras las manifestaciones que se hicieron en Uruguay a favor de Carmen "Se puso muy contenta por el apoyo de su país después de la marcha que se hizo, no le gustó que todo se agigante tanto”. Wanda Nara dejó todo en manos de sus abogados hace tiempo, por lo que no se volvió a referir al tema.

Carmen Cisnero cuando salió a denunciar públicamente a la pareja en "Mañanísima"

En el expediente que usa la Cámara Nacional en lo Criminal y Coreccional, figura que “Entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa”. Esta se dio a conocer la semana pasada para informar a la prensa y al público la situación en la que se encuentra la causa.

Además, Rolando Graña, presentador de América Noticias, explicó que la defensa de la mediática pareja busca que la causa pase a ser laboral para arreglar la situación con una indemnización.