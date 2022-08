Jimena Barón es una de las figuras que más exhibe su cuerpo en las redes, y que suele compartir sus rutinas de entrenamiento o la alimentación saludable que elige. Hace ya casi dos años la actriz es vegetariana, y recientemente indicó en Instagram que dejó de ponerle sal a sus comidad y frenó el consumo de gaseosas.

.

Ahora, el nuevo dato que compartió la ex jurado de "ShowMatch: La Academia" fue la nueva incorporación que hizo a sus entrenamientos semanales, que mejoró considerablemente su vida.

"Paso a compartir mi felicidad de haber vuelto a pilates. Probé otras cosas que me lastimaron y me frenaron el entrenamiento porque estaba muy dolorida. Saliendo de los resultados estéticos, pilates es la disciplina que mejor me hace. La postura, la elongación, la fuerza muscular. Duermo mejor pero nunca jamás me lastimó, al revés, me curó", indicó en sus historias de Instagram.

Luego, "La Cobra" agregó que es su actividad favorita hace 5 años y contó cuántas veces por semana lo hace: "Yo voy 2 veces por semana religiosamente y lo combino con 2 veces de aeróbico, a veces 3, porque pilates no es aeróbico y, por ende, no es lo mejor para quemar. Yo necesito hacerlo porque tengo mucha energía y, empezando por el bocho, necesito ese cansancio físico para llegar a la noche".

Jimena Barón reveló que practicar pilates es su actividad favorita.

Además, Barón contó que suele combinar pilates con andar en bicicleta, hacer cinta, o salir a correr.

En cuánto a su alimentación, agregó: "Yo pienso que soy una Ferrari y que no puedo meterme cualquier cosa. Sería la nafta y, lejos de contar calorías o medir porciones como buenos alimentos que alimentan. Leo etiquetas, compro saludable y me cocino todos los días. Chequeo que haya verdura cruda, cereal y proteínas en los platos. No sé cuanto peso pero mi gran cambio fue por entrenar y comer sano".

"Yo creo que al cuerpo hay que cuidarlo mucho, al fin y al cabo, nos va a acompañar hasta la muerte. Es lindo y fuerte y si lo cuidamos responde. No es solo un tema de estética", concluyó.

Jimena Barón dio detalles de la alimentación que elige.

Jimena Barón compartió un provocativo posteo en sus redes sociales

.