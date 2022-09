En un principio, la relación entre la China Suárez y Rusherking sorprendió a todos, principalmente por la diferencia de edad entre ellos. La actriz hace poco se refirió al tema, y hasta compartió entre risas algunos de los chistes que le suelen hacer en las redes al respecto.

.

"Los memes que me hacen con Tomi, nos cag... de risa. 'Que grande que está Amancio' me dijeron el otro día", contó la ex "Casi Ángeles".

Hasta el día de hoy el noviazgo entre la ex de Benjamín Vicuña y el ex de María Becerra sigue firme, pero de todos modos todavía hay gente que emite críticas hacia la China Suárez por salir con alguien más chico que ella.

La China Suárez tiene 30 años y Rusherking 22 años.

En un vivo de Instagram, la intérprete de "Lo que dicen de mí", respondió a esos comentarios y esta vez fue determinante. Todo comenzó cuándo una usuaria le preguntó: "¿Te jode la diferencia de edad con Rusher?"

En ese sentido, la China Suárez aseguró: "A ustedes les jode. ¿Cómo me va a joder? Tuve toda la vida novios diez o quince años más grandes y nunca nadie dijo nada. Ahora que yo soy más grande se alarman todos".

Tras recordar su experiencia con parejas más adultas, como Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña o Nacho Viale, la actriz agregó: "Chicos tengo 30, estoy espléndida".

Mirá lo que dijo la China Suárez por las críticas a su diferencia de edad con Rusherking