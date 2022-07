Luego de años sin unirse a la red social más importante del momento, Instagram, Nicolás Cabré decidió crear un perfil para terminar con los fakes que se hacen pasar por él. Por eso, el actor hizo un perfil y compartió su primera foto.

"¡Hola gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda", escribió.

Su ex, Laurita Fernández, le dejó un curioso comentario que llamó la atención entre sus seguidores, debido a que fue ¡muy buena onda! "Jajajajaja vamooooooooo", escribió ella.

ANicolás Cabré se unió a Instagram y Laurita Fernández le dejó un dulce comentario.

Él le respondió también, con risas y un emoji. ¿Hay reconciliación?