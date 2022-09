Un año después que la China Suárez y Mauro Icardi estuviesen en el centro de la polémica por su picante amorío a espaldas de Wanda Nara, la jurado de "¿Quién es la máscara?" se encuentra en una situación similar después que la acusaran de ser la amante de L-Gante, quien se separó de Tamara Báez.

Si bien al principio se trataba de una maniobra para promocionar su marca de ropa, los rumores de romance entre la empresaria de 35 años y el cantante de "Cumbia 420" de 22 años tomaron seriedad cuando la mamá de Jamaica arremetió contra Wanda.

En ese sentido, los fanáticos de la joven instagrammer le dedicaron picantes mensajes a la botinera, entre los cuales la tildaron de ser igual que la ex de Benjamín Vicuña: "¿Qué hace señora? Cuestionó a China y usted es peor".

Entonces, Wanda tuvo una furiosa reacción: "¿Perdón? ¿Yo qué hice de malo? Yo estoy sola y no me hablo ni hablaría con casados. Punto. Aunque la culpa es siempre del casado, yo me manejo así por respeto a las mujeres, nada más... Que cada uno actúe como quiera. No guardo rencor con nadie".

