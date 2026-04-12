La dolorosa despedida de Analía Franchín a su mamá: "Te perdono y perdoname..."

Analía Franchín despidió a Amalia, su madre, que falleció este sábado 11 de abril en un nosocomio como consecuencia de un shock séptico, y la periodista la despidió de una manera especial en las redes.

"Hoy te me escurriste entre los dedos, mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele. Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban", expresó Analía, junto a un álbum de fotos con su mamá.

Analía Franchín despidió a su mamá con un desgarrador posteo. (Instagram/@analiafranchin).

Y continuó: "Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff, Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida".

"Como te dije hoy cuando ya sabía que se venían tus últimos latidos: Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo), gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste", agregó la panelista de "A la Barbarossa" (Telefe).

Analía Franchín despidió a su mamá con un desgarrador posteo. (Instagram/@analiafranchin).

"Te perdono y perdoname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Encontrá la paz", cerró Analía Franchín, quien relató cómo la depresión y otros trastornos afectaron a su madre desde la juventud

