Desde que comenzó su sexta temporada, "PH Podemos Hablar" mantiene una firme competencia con el Trece, que en el horario del prime time de los sábados a la noche elige transmitir películas. El programa de Andy Kusnetzoff implementó varias estrategias para mantenerse como líder de la franja que dieron resultados.

.

El sábado 13 de agosto los invitados al ciclo de preguntas fueron Carolina "Pampita" Ardohain, Paula Robles, Jean Pierre Noher, Kennys Palacios y Barby Franco.

La presencia de la ex de Benjamín Vicuña y el peluquero de Wanda Nara en el mismo lugar fue una de las cuestiones que más se destacó en la velada, con motivo de la infidelidad que el año pasado involucró a la China Suárez y a Mauro Icardi.

Pampita y el peluquero de Wanda Nara, Kennys Palacios, hablaron sobre el Wandagate.

La conductora de "El Hotel de los famosos" habló sin reparos sobre su vínculo con la novia de Rusherking: "Tengo muy buena relación con Eugenia. Hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas. Momentos de emoción, tal vez más tristes también".

"La vida nos puso en ese lugar, lo tenemos muy claro. Nos respetamos mucho. Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos", aseguró.

Pampita habló de su vínculo con la China Suárez.

En cuánto a polémicas pasadas con la China Suárez, Pampita indicó que ya quedaron atrás. "Uno sabe si quiere cargar con cosas, si quiere tener odios o rencores. Creo que te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas (...) Siempre mi consejo va a ser revisar lo de uno, reconocer situaciones. No hecharle tanto la culpa al otro", reflexionó.

El rating de "Podemos Hablar"

"PH Podemos Hablar" fue el programa más visto del día, con picos de 9.5 puntos de rating y un promedio general de 8 puntos de rating.

"PH Podemos Hablar" fue lo más visto del día.

Mirá lo que dijo Pampita sobre la China Suárez en su paso por "PH Podemos Hablar"