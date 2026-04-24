Juana Rozas expande su universo con "Tanya en el crucero", un EP pop, teatral y provocador

Juana Rozas lanza "Tanya en el crucero", un nuevo EP que funciona como spin-off de su segundo álbum TANYA y que amplía el universo conceptual del personaje que viene construyendo en su obra. Luego de un año clave en su carrera -con shows agotados y reconocimiento internacional-, la artista redobla la apuesta con una propuesta que combina música, narrativa y performance.

En este nuevo capítulo, Tanya se traslada a un crucero que funciona como escenario simbólico donde el glamour, la ironía y el artificio se potencian. A lo largo de seis canciones, el EP construye un relato donde todo es actuación y exageración consciente, con una estética que abraza el exceso como lenguaje.

El tracklist incluye temas como "Capitán", que abre el viaje con un clima nocturno y elegante, y "Fantástica!", eje conceptual del proyecto, donde el pop se transforma en una declaración de principios atravesada por el dramatismo y el brillo. También se destacan colaboraciones como "Botones", junto a Juliana Gattas, que suma sofisticación y teatralidad, y "Splash", con Six Sex, que lleva la propuesta hacia un terreno más caótico y provocador.

Musicalmente, el EP se apoya en un pop expansivo que dialoga con la electrónica y lo performático, con producciones precisas y letras que juegan con el deseo, la ironía y la puesta en escena. Canciones como "El plan" aportan un tono cinematográfico, mientras que "Quisiera chocar despacio" introduce un momento más íntimo y emocional dentro del recorrido.

Con "Tanya en el crucero", Juana Rozas consolida un proyecto artístico integral donde conviven música, estética y personaje. Este nuevo lanzamiento no solo amplía el universo de TANYA, sino que reafirma su lugar como una de las propuestas más originales y conceptuales de la escena actual.