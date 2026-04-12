Justin Bieber emocionó en Coachella 2026 con un inesperado homenaje a sus inicios

Justin Bieber volvió a subirse a un escenario en Estados Unidos tras varios años de ausencia y eligió uno de los festivales más importantes del mundo para hacerlo. Su presentación en Coachella 2026 no solo marcó su regreso, sino que también se convirtió en un viaje emocional por su propia historia artística.

El show, realizado en Indio, California, comenzó con una propuesta sobria, enfocada en su voz y en el material de su nueva etapa musical. Sin embargo, lo que parecía un concierto convencional dio un giro inesperado cuando el cantante decidió romper con el guion previsto.

Justin Bieber sorprendió en Coachella 2026 al reinterpretar "Baby" mientras se proyectaban imágenes de sus inicios.

En un momento espontáneo, Bieber abrió YouTube en pleno escenario y comenzó a reproducir videos de sus primeros años como artista. Entre ellos apareció "Baby", el hit que lo catapultó a la fama mundial. Mientras las imágenes originales se proyectaban, el cantante interpretó el tema en vivo, generando un contraste conmovedor entre su voz actual y la de aquel adolescente que iniciaba su carrera.

El gesto, simple pero profundamente simbólico, transformó el clima del show y provocó una reacción inmediata en el público, que acompañó con emoción cada segundo del momento.

A partir de allí, el concierto se convirtió en un recorrido por distintas etapas de su trayectoria. Sonaron canciones clave de sus comienzos, mientras en pantalla se proyectaban registros de sus primeras presentaciones y covers de artistas que marcaron su formación, como Chris Brown y Ne-Yo.

Este segmento fue uno de los más comentados en redes sociales, donde los fans destacaron la cercanía del artista y su decisión de compartir una parte tan íntima de su historia en un contexto masivo.

Entre videos de archivo y nuevos temas, Bieber repasó su historia musical frente a miles de fans

Luego de ese bloque más introspectivo, el show retomó su energía con la aparición de invitados especiales. Bieber compartió escenario con Tems y Wizkid, con quienes interpretó algunas de sus colaboraciones más recientes, consolidando el puente entre su pasado y su presente musical.

El cierre dejó en claro esa dualidad: un artista que mira hacia adelante sin olvidar de dónde viene. Más allá del repertorio, lo que definió la noche fue la forma en la que Bieber decidió reconstruir su propia narrativa en vivo, ofreciendo un espectáculo que no solo repasó su carrera, sino que la resignificó frente a miles de personas.