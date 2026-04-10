Melanie Martinez presenta HADES, su álbum más oscuro y visceral

Melanie Martinez vuelve a expandir su universo creativo con HADES, su cuarto álbum de estudio. Con 18 canciones, el proyecto se presenta como una inmersión profunda en la psique contemporánea, donde la distopía deja de ser ficción para convertirse en un reflejo del presente.

En este nuevo trabajo, la artista construye un relato conceptual atravesado por la ansiedad social, la sobreexposición digital y los estándares de belleza impuestos por las redes y la inteligencia artificial. "Comencé este álbum pensando que estaba escribiendo una distopía futurista, pero me di cuenta de que solo estaba documentando el mundo en el que ya vivimos", expresó Martinez, definiendo a HADES como "un espejo roto" que invita a cuestionar la realidad.

En "UNCANNY VALLEY", Melanie Martinez convierte la ansiedad digital en arte

El lanzamiento llega acompañado por el impacto de sus primeros adelantos. "POSSESSION", su primer single en tres años, debutó con millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, mientras que "DISNEY PRINCESS" continúa consolidándose entre el público global con su impronta irónica y crítica.

Uno de los momentos más personales del disco se encuentra en "UNCANNY VALLEY", donde la artista aborda cómo la tecnología y los filtros digitales distorsionan la percepción de la belleza y la identidad, profundizando en la desconexión emocional que atraviesan las nuevas generaciones en un entorno hiper digitalizado.

Como parte de la presentación oficial del álbum, el 8 de abril la artista celebrará una velada exclusiva en el GRAMMY Museum, donde ofrecerá una charla íntima sobre su proceso creativo junto a una performance en vivo en formato reducido.

Con HADES, Melanie Martinez no solo reafirma su identidad artística, sino que también propone una experiencia conceptual que trasciende la música. En un mundo cada vez más caótico, el disco se erige como una invitación a sentir, reflexionar y encontrar belleza en medio del colapso.