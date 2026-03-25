Soge Culebra une España y Puerto Rico con Alejo, Kris Floyd y Kristina en "1Y1000"

Soge Culebra vuelve a escena con fuerza y visión global. El artista murciano estrenó "1Y1000", un lanzamiento que sus seguidores esperaban con ansiedad desde hace meses y que finalmente ve la luz tras un extenso período de viralidad en redes sociales.

La canción nació como un fenómeno digital cuando un fragmento comenzó a circular en TikTok, generando miles de reproducciones y pedidos constantes para su estreno oficial. Desde entonces, el tema se convirtió en uno de los más solicitados por su público incluso antes de estar disponible en plataformas.

Soge Culebra presenta "1Y1000", una colaboración internacional junto a Alejo, Kris Floyd y Kristina

Para este lanzamiento, Soge apuesta por un cruce musical que conecta España y Puerto Rico. La colaboración suma el flow internacional de Alejo y Kris Floyd, dos artistas en ascenso dentro de la escena urbana latina, junto con la frescura de Kristina, una de las voces emergentes más escuchadas del panorama español actual. El resultado es una combinación de estilos que potencia la identidad melódica del artista y aporta nuevas texturas sonoras.

Dueño de una voz rasgada inconfundible y una versatilidad que le permite moverse con naturalidad entre el reguetón melódico y la emotividad más cruda, Soge Culebra reafirma su lugar como uno de los nombres con mayor personalidad dentro del género urbano.

Tras un año de viralidad en redes, el artista murciano lanza oficialmente uno de los temas más esperados por sus seguidores

Este single también marca el inicio de un 2026 que se proyecta decisivo para su carrera, anticipando una nueva etapa de expansión internacional.

Ese crecimiento artístico quedó plasmado en STORM (2023), trabajo que amplió su alcance y lo posicionó en una nueva dimensión dentro de la música urbana. El disco contó con colaboraciones destacadas junto a Quevedo, Saiko y Micro TDH, consolidando su proyección internacional.

Con "1Y1000", Soge Culebra no solo responde a la demanda de su público, sino que reafirma su ambición artística con una producción que conecta escenas, estilos y territorios.

Mirá el nuevo videoclip de Soge Culebra junto a Alejo, Kris Floyd y Kristina "1Y1000"