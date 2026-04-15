Alerta amarilla en Quilmes: prevén hasta 70 mm en pocas horas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 15 de abril, que abarca al norte y noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan condiciones de inestabilidad durante toda la jornada.

De acuerdo al informe oficial, un sistema de baja presión de lento desplazamiento será el responsable de generar precipitaciones persistentes y algunas tormentas de variada intensidad. El fenómeno predominante serán las lluvias continuas, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse esos valores de manera puntual.

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán al menos hasta la medianoche del miércoles, con posibles mejoras temporarias a lo largo del día. Sin embargo, el pronóstico advierte que la inestabilidad no cesará por completo hasta el cierre de la jornada.