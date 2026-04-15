Menú
Radio en vivo
Miércoles, 15 de abril de 2026

Alerta amarilla en Quilmes: prevén hasta 70 mm en pocas horas

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán al menos hasta la medianoche del miércoles.

Redacción FMQ

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 15 de abril, que abarca al norte y noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan condiciones de inestabilidad durante toda la jornada.

De acuerdo al informe oficial, un sistema de baja presión de lento desplazamiento será el responsable de generar precipitaciones persistentes y algunas tormentas de variada intensidad. El fenómeno predominante serán las lluvias continuas, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse esos valores de manera puntual.

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán al menos hasta la medianoche del miércoles, con posibles mejoras temporarias a lo largo del día. Sin embargo, el pronóstico advierte que la inestabilidad no cesará por completo hasta el cierre de la jornada.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global
Noticias

Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global

Últimas noticias de Clima