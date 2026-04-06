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Lunes, 6 de abril de 2026

Accidente en las vías del tren en Quilmes: dos heridos trasladados al hospital

Una formación de la Línea Roca embistió a una motocicleta en la que viajaban dos personas, que habrían cruzado con las barreras bajas.

Redacción FMQ

Un grave accidente se produjo este domingo en un paso a nivel de Quilmes, cuando una formación de la Línea Roca embistió a una motocicleta en la que circulaban dos personas.

El hecho ocurrió en el cruce de Primera Junta y, según las primeras informaciones, las víctimas habrían intentado atravesar las vías con las barreras bajas al momento del paso del tren. Por causas que aún se investigan, la formación no logró evitar el impacto.

Tras la colisión, ambos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y luego trasladados por el SAME al Hospital Iriarte. De acuerdo a los datos iniciales, se encontraban con vida al momento de ser derivados.

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