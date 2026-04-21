Alerta en la Universidad Nacional de Quilmes: evacuación total por amenaza

La Universidad Nacional de Quilmes fue evacuada este mediodía luego de recibir una amenaza de bomba que obligó a activar el protocolo de seguridad.

A su vez, la rectora Alejandra Zinni ordenó el desalojo alrededor de las 13, tras un llamado telefónico que advertía sobre la supuesta presencia de un explosivo dentro del predio.



Ante la situación, estudiantes, docentes y personal no docente fueron evacuados de manera preventiva y trasladados hacia la Plaza del Maestro, donde permanecieron mientras se desarrollaban las tareas de inspección. Las autoridades universitarias confirmaron que se radicó la denuncia correspondiente para que se investigue el origen de la amenaza.

En el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil y bomberos voluntarios, quienes llevaron adelante el operativo de control en las instalaciones para descartar cualquier riesgo. El procedimiento se realizó siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias y no se encontró ningún artefacto peligroso.