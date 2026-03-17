ATE Quilmes exige cambios clave en el salario municipal

La seccional local de ATE Quilmes presentó este martes un pedido formal ante la Intendencia de Quilmes para que la bonificación por presentismo sea incorporada al salario básico de los trabajadores municipales, con el objetivo de que el beneficio también alcance a jubiladas y jubilados del distrito.



Según expresaron desde el gremio, la iniciativa busca corregir lo que consideran una situación "injusta" para el personal. En particular, remarcaron que actualmente un trabajador puede dejar de percibir el adicional en casos de licencias médicas prolongadas -superiores a diez días-, aun cuando se trate de circunstancias de salud ajenas a su voluntad y compromiso laboral.

En ese sentido, la organización sindical planteó que el pase del presentismo al básico permitiría garantizar una mayor equidad en los ingresos, evitando penalizaciones económicas frente a enfermedades y extendiendo el beneficio al sector pasivo, que hoy no lo percibe.

Asimismo, desde ATE Quilmes vincularon el reclamo con el contexto económico nacional y cuestionaron las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En su presentación, señalaron que tanto trabajadores activos como jubilados atraviesan una situación de ajuste que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables.