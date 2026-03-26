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Jueves, 26 de marzo de 2026

Brutal pelea familiar: cayó acusada de atacar a su exsuegra

El conflicto se desató dentro de una vivienda de Bernal Oeste y la acusada fue localizada por la Policía a pocos metros del lugar.

Redacción FMQ

Una mujer fue detenida en Bernal Oeste acusada de haber agredido a su exsuegra durante una discusión ocurrida en el interior de una vivienda.

El hecho se registró en la intersección de Pilcomayo y calle 172, donde acudieron efectivos de la Comisaría Quilmes 7ª, que se encontraban realizando recorridas preventivas por la zona, fueron alertados por radio sobre un conflicto familiar en curso.

Como consecuencia, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien relató que había sido atacada por su exnuera en medio de una pelea.

A partir de la descripción aportada, el personal policial inició un rastrillaje en las inmediaciones y logró identificar a la presunta agresora a pocos metros del lugar.

La mujer fue interceptada, reducida y trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 del Departamento Judicial de Quilmes, desde donde se dispuso la apertura de actuaciones en el marco de una causa vinculada a violencia en el ámbito familiar.

El episodio se suma a una serie de intervenciones policiales vinculadas a conflictos intrafamiliares, una problemática que suele requerir respuestas rápidas ante situaciones de tensión o riesgo dentro del hogar.

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