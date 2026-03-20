Conmoción en Bernal: murió un trabajador municipal en vía pública

Un trabajador municipal falleció este viernes en Bernal tras descompensarse mientras realizaba sus tareas habituales en la vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de Rawson y Liniers, y generó conmoción entre sus compañeros de trabajo.

Según trascendió, el hombre se desempeñaba en el área de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y habría sufrido un infarto en plena jornada laboral. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no lograron reanimarlo.

Testigos señalaron que el episodio se produjo de manera repentina, mientras el trabajador desarrollaba sus tareas cotidianas junto a otros empleados. La situación causó un fuerte impacto entre sus compañeros, quienes se mostraron profundamente afectados por lo ocurrido.

Personal policial y sanitario trabajó en el lugar, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del fallecimiento.