Desbaratan banda que realizaba entraderas y vivían en countries de Berazategui

Una organización criminal dedicada a cometer violentas entraderas en la zona sur del conurbano bonaerense fue desbaratada tras una extensa investigación judicial que incluyó escuchas telefónicas, análisis de cámaras de seguridad y una serie de operativos simultáneos en distintos distritos.

La pesquisa se inició a partir de un violento asalto ocurrido el 18 de febrero en Bernal, cuando siete delincuentes armados irrumpieron en la planta de la empresa Smurfit Westrock. Allí redujeron al personal, maniataron a las víctimas y se apoderaron de un botín compuesto por 40 mil dólares y lingotes de oro, para luego escapar en vehículos especialmente preparados.

A partir de ese hecho, los investigadores lograron reconstruir el accionar de la banda, cuyos líderes residían en exclusivos countries ubicados a la vera de la Autopista La Plata-Buenos Aires. En ese marco, se llevaron adelante 14 allanamientos en barrios cerrados como Altos de Hudson I y Fincas de Hudson, además de otros puntos de Lanús, Avellaneda y Quilmes.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres hombres de 24, 28 y 55 años, todos con antecedentes penales. Los investigadores no descartan nuevas detenciones, ya que continúan las tareas para desarticular por completo la estructura delictiva.