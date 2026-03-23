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Lunes, 23 de marzo de 2026

Desesperación en Berazategui: se quedaron sin nada tras un feroz incendio

La casa quedó inhabitable y la familia perdió todas sus pertenencias. Piden colaboración para volver a empezar.

Redacción FMQ

Una familia de El Pato, en Berazategui, vive horas de profunda angustia luego de que un voraz incendio arrasara por completo su vivienda durante la madrugada del sábado. 

A pesar de la magnitud del siniestro, hubo un dato que trajo alivio en medio de la tragedia: al momento del hecho, el matrimonio conformado por Felipe Zito y Clara Mayer, junto a sus cuatro hijas de entre 1 y 9 años, no se encontraban en el domicilio, por lo que no se registraron heridos.

El fuego avanzó sin control y consumió la casa en su totalidad, dejando la estructura severamente dañada y con riesgo de derrumbe. Actualmente, el lugar es inhabitable y la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias, quedando prácticamente con lo puesto.

En medio del dolor, Felipe Zito expresó su agradecimiento por la rápida y masiva respuesta solidaria de la comunidad. Tras viralizarse el caso en redes sociales durante el fin de semana, vecinos y personas de distintas zonas se acercaron para colaborar con ropa, calzado y alimentos, logrando cubrir las necesidades más urgentes.

Desesperación en Berazategui: se quedaron sin nada tras un feroz incendio

Sin embargo, el desafío más grande recién comienza: reconstruir su hogar. Para ello, la familia apela ahora a la ayuda económica que les permita afrontar los costos de materiales y mano de obra necesarios para volver a levantar la vivienda.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias zito.felipe.mp.
"Cualquier aporte, por más pequeño que sea, hace una gran diferencia en este momento", expresaron, mientras intentan rehacer su vida tras una pérdida total.

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