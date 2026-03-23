Desesperación en Berazategui: se quedaron sin nada tras un feroz incendio

Una familia de El Pato, en Berazategui, vive horas de profunda angustia luego de que un voraz incendio arrasara por completo su vivienda durante la madrugada del sábado.

A pesar de la magnitud del siniestro, hubo un dato que trajo alivio en medio de la tragedia: al momento del hecho, el matrimonio conformado por Felipe Zito y Clara Mayer, junto a sus cuatro hijas de entre 1 y 9 años, no se encontraban en el domicilio, por lo que no se registraron heridos.

El fuego avanzó sin control y consumió la casa en su totalidad, dejando la estructura severamente dañada y con riesgo de derrumbe. Actualmente, el lugar es inhabitable y la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias, quedando prácticamente con lo puesto.

En medio del dolor, Felipe Zito expresó su agradecimiento por la rápida y masiva respuesta solidaria de la comunidad. Tras viralizarse el caso en redes sociales durante el fin de semana, vecinos y personas de distintas zonas se acercaron para colaborar con ropa, calzado y alimentos, logrando cubrir las necesidades más urgentes.

Sin embargo, el desafío más grande recién comienza: reconstruir su hogar. Para ello, la familia apela ahora a la ayuda económica que les permita afrontar los costos de materiales y mano de obra necesarios para volver a levantar la vivienda.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias zito.felipe.mp.

"Cualquier aporte, por más pequeño que sea, hace una gran diferencia en este momento", expresaron, mientras intentan rehacer su vida tras una pérdida total.