Impactante: difundieron las imágenes del asesinato de un joven de 18 años

Se conocieron en las últimas horas las imágenes registradas por cámaras de seguridad que muestran el momento en que se produjo el ataque a balazos ocurrido el domingo en las inmediaciones de la plaza San Martín, en Berazategui, donde un joven de 18 años fue asesinado tras recibir varios disparos.

El material fílmico, incorporado a la investigación, permite observar la secuencia de la agresión armada en la zona de Mitre y 6. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, uno de los atacantes efectuó al menos tres disparos contra la víctima en plena vía pública.

Tras el hecho, el joven fue trasladado por sus propios medios al hospital Evita Pueblo, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

A partir del análisis de estas imágenes, sumado a registros del Centro de Operaciones Municipal (COM) y otras tareas investigativas, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables.

Luego de un seguimiento, ambos sospechosos fueron detenidos: uno señalado como el autor material del ataque y el otro como presunto cómplice.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego e interviene la UFIJ Nº 2, con actuaciones de la Comisaría Berazategui 1ª.