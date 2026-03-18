La Justicia de Quilmes avanzó y cayó el acusado de amenazar a un legislador

Un hombre de 29 años fue detenido en Florencio Varela acusado de haber amenazado a través de redes sociales al legislador Waldo Wolff y a su familia, y el procedimiento se concretó tras una investigación tecnológica que incluyó el rastreo de direcciones IP y análisis de perfiles digitales.

La pesquisa fue llevada adelante por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, luego de que el dirigente realizara la denuncia el pasado 6 de marzo por intimidaciones recibidas mediante Instagram.

De acuerdo a fuentes policiales, los especialistas en ciberdelitos lograron identificar al sospechoso mediante técnicas de preservación de datos y seguimiento de actividad digital. Con esa información, la fiscalía avanzó en el rastreo de las conexiones utilizadas para emitir las amenazas.

La causa quedó en manos del fiscal Miguel Kessler, quien ordenó profundizar el análisis sobre las direcciones IP. A partir de esos datos, se determinó un domicilio en Florencio Varela que coincidía en distintas líneas investigativas.

Con estos elementos, se solicitó un allanamiento que fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo de Juan Neumann, con la intervención del Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Quilmes, lo que marcó el rol clave de la Justicia quilmeña en el avance del caso.

Durante el operativo, los efectivos lograron identificar y notificar al principal sospechoso, quien deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante la Justicia. Además, en el lugar se secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las amenazas.

La investigación continúa en curso, mientras se analizan las pruebas recolectadas para avanzar en la imputación formal del acusado.