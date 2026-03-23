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Lunes, 23 de marzo de 2026

La UNQ declaró la emergencia económica y salarial

Lo hizo al presentar un informe que advierte sobre la delicada situación que atraviesa el sistema universitario nacional.

Redacción FMQ

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) declaró la emergencia económica y salarial y presentó un informe que advierte sobre la delicada situación que atraviesa el sistema universitario nacional.

El documento, titulado "Informe de coyuntura: salarios, presupuesto y capacidades del sistema universitario nacional (febrero 2026)", fue elaborado por los docentes e investigadores Pedro Nencini y Hernán Vizzolini, del Departamento de Economía y Administración. El trabajo analiza la evolución de los salarios docentes en los últimos dos años, el presupuesto universitario, los gastos de funcionamiento y el impacto de la cancelación de proyectos de investigación científica y tecnológica.

Según el informe, la crisis presupuestaria no solo afecta el poder adquisitivo de los docentes, sino también el funcionamiento cotidiano de las universidades y su capacidad para sostener la producción científica. En ese marco, se advierte sobre posibles consecuencias de mediano plazo en la formación académica y en el desarrollo del conocimiento.

Los autores subrayan que el sistema universitario público argentino cumple un rol estratégico: con más de dos millones de estudiantes y una red de alrededor de 115 instituciones -más de 60 de gestión pública-, constituye uno de los principales dispositivos estatales para la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento.

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