La UNQ declaró la emergencia económica y salarial

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) declaró la emergencia económica y salarial y presentó un informe que advierte sobre la delicada situación que atraviesa el sistema universitario nacional.

El documento, titulado "Informe de coyuntura: salarios, presupuesto y capacidades del sistema universitario nacional (febrero 2026)", fue elaborado por los docentes e investigadores Pedro Nencini y Hernán Vizzolini, del Departamento de Economía y Administración. El trabajo analiza la evolución de los salarios docentes en los últimos dos años, el presupuesto universitario, los gastos de funcionamiento y el impacto de la cancelación de proyectos de investigación científica y tecnológica.

Según el informe, la crisis presupuestaria no solo afecta el poder adquisitivo de los docentes, sino también el funcionamiento cotidiano de las universidades y su capacidad para sostener la producción científica. En ese marco, se advierte sobre posibles consecuencias de mediano plazo en la formación académica y en el desarrollo del conocimiento.

Los autores subrayan que el sistema universitario público argentino cumple un rol estratégico: con más de dos millones de estudiantes y una red de alrededor de 115 instituciones -más de 60 de gestión pública-, constituye uno de los principales dispositivos estatales para la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento.