Ofrecen capacitación en búsqueda de trabajo con apoyo de la UNAJ

La Pastoral Social de la Parroquia San Francisco Solano lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para participar de un Taller de Búsqueda Laboral y Armado de CV, una iniciativa orientada a brindar herramientas prácticas para mejorar la inserción en el mercado de trabajo.

La capacitación será dictada por profesionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y se desarrollará en el salón parroquial ubicado en la sede de la iglesia, en la localidad de San Francisco Solano.

El taller se llevará a cabo en dos encuentros: el primero será este viernes 24 de abril a las 18 horas, mientras que el segundo tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 10. Según indicaron los organizadores, la propuesta apunta a acompañar a personas en la construcción de su currículum vitae y en la adquisición de herramientas clave para la búsqueda de empleo.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Quienes deseen participar podrán inscribirse previamente comunicándose al 11 6888 5383.