Se oponen al pedido de prisión domiciliaria para el condenado por homicidio de Víctor Balza

La representación legal de la familia de Víctor Balza en la causa contra Norberto Darío González presentó un escrito ante la Justicia para rechazar un nuevo pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa del condenado.

El planteo fue realizado por el abogado Santiago Gabriel Bongiovanni, en representación de Nora Torres, quien actúa como particular damnificada en la causa. En el escrito presentado ante el tribunal, la parte sostiene que el pedido de la defensa no introduce elementos nuevos y que se trata de una reiteración de argumentos que ya fueron analizados y rechazados en instancias judiciales previas.

Según se detalla, el beneficio de la morigeración del encierro mediante prisión domiciliaria ya había sido solicitado anteriormente por distintas defensas del condenado y fue objeto de análisis tanto por el tribunal interviniente como por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

En ese sentido, se recuerda que el 2 de junio de 2023 el tribunal resolvió rechazar un pedido de prisión domiciliaria en favor de González, señalando que el acusado había sido condenado a 12 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y que el tiempo cumplido de detención resultaba todavía reducido en relación con la pena impuesta, lo que permitía inferir la existencia de riesgo de fuga.

Esa resolución fue confirmada el 12 de julio de 2023 por la Cámara de Apelación y Garantías, que consideró que los argumentos presentados por la defensa no lograban neutralizar los riesgos procesales ni justificar una medida menos restrictiva que la detención.

Posteriormente, ante nuevos intentos de morigeración del encierro, la Alzada volvió a intervenir y revocó la concesión de un arresto domiciliario, ordenando que el condenado continúe detenido al considerar que no se habían incorporado elementos sustancialmente diferentes que justificaran un cambio de criterio.

En el nuevo planteo, la defensa volvió a fundamentar su pedido en la situación familiar del condenado y en el estado de salud de su esposa, Paola Verónica Pérez, además de las necesidades de cuidado de la hija menor de la pareja. También se menciona la existencia de una fecha prevista para una intervención quirúrgica.

Sin embargo, desde la representación de la víctima sostienen que esas circunstancias ya fueron evaluadas en decisiones anteriores y que la nueva documentación médica no constituye una situación extraordinaria que justifique revisar lo ya resuelto por los tribunales.