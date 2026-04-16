Uno de los edificios más antiguos de Zona Sur se podrá visitar este sábado en Quilmes

En el marco de la Noche de los Museos en Quilmes, la histórica Casona Santa Coloma abrirá sus puertas al público este sábado 18 de abril de 16 a 19 horas para que vecinos y visitantes puedan recorrer uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la región. La actividad no se suspende por lluvia.

Como parte de la jornada, a las 17 se desarrollará la conferencia "La Punta de Quilmes: Posible lugar del desembarco inglés en 1806", a cargo del ingeniero y museólogo Rodolfo Cabral, integrante de Pueblo Kilmes.

La charla se realizará en el marco de la conmemoración de los 200 años del desembarco en Quilmes de tropas británicas durante la Primera Invasión Inglesa a Buenos Aires, y buscará profundizar sobre el rol estratégico que tuvo la costa quilmeña en aquellos acontecimientos históricos.

La Casona Santa Coloma es considerada la construcción más antigua de la zona sur del conurbano bonaerense y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1945. Además, cuenta con reconocimiento como Monumento Histórico Provincial y Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Quilmes.

El lugar también posee un fuerte valor simbólico dentro de la historia nacional: allí pernoctó la vanguardia británica durante la noche del 1 al 2 de julio de 1807, en el contexto de la Segunda Invasión Inglesa a Buenos Aires.

La residencia fue construida por Juan Antonio de Santa Coloma como casa de verano y finca productiva. En la actualidad pertenece al Obispado de Quilmes, que a través de la Parroquia María Auxiliadora lleva adelante su mantenimiento y conservación.

Por su parte, la Comisión Amigos de Santa Coloma -creada en 2015- trabaja en la puesta en valor, investigación y difusión del patrimonio histórico del lugar, promoviendo distintas actividades de apertura a la comunidad.