UNQ: cómo inscribirse a carreras de la modalidad a distancia para el ciclo 2026

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) anunció la apertura de la preinscripción a sus carreras de modalidad a distancia para el ciclo lectivo 2026. El proceso se desarrollará entre el 8 y el 16 de abril, y está destinado a quienes deseen comenzar a cursar en junio del mismo año.

Desde la institución informaron que el trámite será completamente digital y se realizará a través del entorno de la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ). Como primer paso, los aspirantes deberán registrarse con un correo electrónico y completar la ficha de preinscripción en la sección "Me quiero inscribir". Luego, deberán cargar la documentación requerida en formato PDF, asegurándose de que los archivos sean legibles y completos.

El tercer paso consiste en confirmar la preinscripción mediante el botón correspondiente. Tras esta instancia, el sistema enviará un correo electrónico con el asunto "SIU - Preinscripción" y se iniciará el proceso de revisión de la documentación, que puede demorar hasta 20 días hábiles.

Una vez verificada la información, los postulantes recibirán el comprobante de inscripción a la propuesta y la confirmación del alta de usuario para el campus virtual. Finalmente, la universidad enviará una comunicación que confirmará la admisión e incluirá las instrucciones para acceder al portal de pagos.

Las autoridades remarcaron que todo el proceso de inscripción puede extenderse hasta 30 días hábiles desde la confirmación inicial. Asimismo, advirtieron que quienes no completen la matriculación en los plazos establecidos deberán iniciar nuevamente la preinscripción en el siguiente período disponible.