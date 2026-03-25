Violento episodio en Solano: dos sospechosos se tirotearon con la Policía y cayeron tras una persecución

Dos jóvenes que se desplazaban en bicicleta fueron detenidos en San Francisco Solano luego de enfrentarse a tiros con efectivos policiales, tras haber sido denunciados por vecinos que advirtieron movimientos sospechosos en la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la sociedad de fomento ubicada frente a la plaza del barrio Los Eucaliptus, en la intersección de las calles 898 y 865. Según trascendió, una vecina llamó al 911 al observar a dos sujetos armados merodeando el lugar.

A partir del alerta, un móvil policial se dirigió rápidamente a la zona. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron darse a la fuga en bicicleta, lo que derivó en una persecución que incluyó un intercambio de disparos.

Tras el operativo, uno de los implicados fue capturado a pocas cuadras del lugar, mientras que el segundo -un menor de edad- fue detenido momentos después, cuando regresó presuntamente para intentar recuperar la bicicleta abandonada durante la huida.

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de ambos detenidos y avanzar con la investigación sobre el arma utilizada durante el enfrentamiento.