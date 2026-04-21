A un año de la muerte del papa Francisco: su amor eterno con San Lorenzo

Un día como hoy hace un año moría el Papa Francisco, quien cuando era pequeño correteaba detrás de una pelota en el barrio porteño de Flores. De chiquito aquel Jorge Bergoglio intentó jugar al fútbol, aunque siempre reconoció que no era lo suyo ya que él mismo se definió como un "pata dura".

"Siempre me gustó jugar al fútbol, daba igual que no fuera muy bueno. En Buenos Aires, a los que eran como yo los llamaban 'pata dura'. Algo así como tener dos pies izquierdos. Pero jugaba. A menudo hacía de arquero", explicó en su autobiografía "Esperanza", escrita a partir de conversaciones con el periodista italiano Carlo Musso.

Su amor por San Lorenzo de Almagro nació por 1946, cuando el equipo revindicaba el tiki taka y generaba admiración en todo el mundo.

El Ciclón había brillado y más allá de un inicio irregular, la campaña que hizo a partir de ahí fue realmente impresionante. Perdió apenas un encuentro ante Estudiantes de La Plata y arrasó con Rosario Central al que le hizo siete goles, con Atlanta seis, lo mismo pasó con Lanús, Platense y Racing Club de Avellaneda a los que les hizo cinco. Y como si esto fuera poco, también venció a Boca Juniors y a River Plate.

No hace falta decir que el conjunto de Boedo gritó campeón, logrando así su quinto título de Primera División, siendo el segundo en el profesionalismo tras lo conseguido en 1933.

Sorprendido por el juego bonito y a muchos años de ser nombrado Papa, Jorge Bergoglio con apenas nueve años asistía con su familia al Viejo Gasómetro de Avenida La Plata.

"Para mí, el San Lorenzo es el equipo del cual toda la familia era fanática: Mi papá jugaba básquet en el San Lorenzo, era jugador del equipo de básquet. Y de niños íbamos, también mamá venía con nosotros, al Gasómetro", dijo el Papa. "Recuerdo como hoy la temporada del 46 (1946), un equipo brillante tenía el San Lorenzo, salimos campeones... lo saben, con gloria, lo vivo con gloria", agregó.

De ahí en más su pasión terrenal por San Lorenzo nunca se apagó, inclusive falleció siendo Socio Vitalicio con el carnet número 88.235.

El carnet de socio de San Lorenzo de Almagro de Jorge Bergoglio.

Uno de los momentos en que el Papa Francisco tocó el cielo futbolístico fue el 13 de agosto de 2014, cuando El Ciclón venció a Nacional de Paraguay en el Nuevo Gasómetro, con gol de Néstor Ortigoza de penal, y se convirtió en campéon de la Copa Libertadores de América. Los custodios del religioso aseguraron que "no miraba los partidos por la diferencia horaria", pero que sí "se levantó cerca de las cuatro de la mañana" para saber el resultado final y se emocionó.

No hace mucho, Diego "El Chavo" Fucks lo entrevistó y lo desafío a decir la formación de memoria de aquel equipo de 1946. "Mirko Blazina; José Vanzini, Oscar Basso; Ángel Zubieta, Salvador Grecco y Bartolomé Colombo; Antonio Imbelloni, Armando Farro, René Pontoni, Rinaldo Martino y Oscar Silva", detalló sin papadear.

Y es imposible no nombrar a Francisco, sin recordar lo que sucedió en Islas Mauricio, territorio africano, que nunca jugó ni jugará un Mundial y lugar en el que lo recibieron con la camiseta nueve con los colores de azulgrana.

El Papa Francisco con la camiseta de la San Lorenzo de Almagro en su visita a las Islas Mauricio.

Desde Flores, hasta el Vaticano, desde la tierra al cielo, el amor del Papa Francisco con San Lorenzo, siempre será eterno.