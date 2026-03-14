AFA y Conmebol le mandaron un ultimátum a UEFA por la Finalissima: la oferta definitiva sobre la sede

Las negociaciones respecto a la posible sede de la Finalissima entre la Selección Argentina y España continúan. Sin embargo, parecen haber ingresado en su último tramo.

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Luego de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) proponga disputar el duelo en el Santiago Bernabéu, la AFA se puso en pie de guerra y comenzó a buscar otras alternativas.

En el medio pasó la idea de que la Albiceleste y la Furia disputen una serie de ida y vuelta, pero después de las complicaciones logísticas con el Estadio Monumental y Wembley, ocupados el viernes 27 de marzo, la entidad madre del fútbol argentino, con la venia de Conmebol, le mandó un ultimátum a la UEFA.

Debido a que falta poco tiempo para la fecha pautada originalmente, la oferta contempla posponer el choque entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa del 2024 para el 31 de marzo y que, además, tenga lugar en Roma.

En caso de que la entidad del viejo continente no acepte, todo indica que el partido no se jugará, al menos en el corto plazo.

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Todavía no hay una resolución definitiva que, no obstante, parece estar cada vez más cerca. ¿Habrá acuerdo?