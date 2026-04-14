Aldosivi siguió los pasos de Estudiantes de Río Cuarto y Damonte metió una fuerte limpieza en el plantel

Pasaron trece fechas y Aldosivi todavía no pudo ganar en el Torneo Apertura. Se fue Guillermo Farré, llegó Israel Damonte y el equipo sigue sin levantar cabeza. El golpe de efecto entonces esta vez llegó en el Tiburón por el lado del plantel, luego que el entrenador, que lleva tres partidos al frente del equipo -acumula dos derrotas y un empate-, decidiera separar a cinco futbolistas, una decisión similar a la que tomó hace pocos días otros club complicado como Estudiantes de Río Cuarto.

Los hinchas de River agotaron la primera tanda de entradas para el Superclásico ante Boca: cómo sigue la venta

Y no se trata de cinco futbolistas poco relevantes. Casi todos acumulan varios minutos en cancha en la temporada y son nombres de peso, con pasado en equipos importantes del país.

En efecto, Junior Arias, Joaquín Novillo, Guillermo Enrique, Roberto Bochi y Rodrigo Márquez no serán tenidos en cuenta por Damonte y, de momento, se entrenarán aparte.

Darío Herrera será el árbitro del duelo entre River y Boca: su historial en los Superclásicos

Habrá que ver si los jugadores encuentran club y deciden rescindir el contrato o se quedan a cumplirlo hasta fin de año. Lo concreto es que el cuerpo técnico subirá valores de la reserva para completar el plantel. El "Tiburón" está 14.º en la tabla de la Zona B con seis puntos, producto de seis empates y siete derrotas y la amenaza del descenso está muy latente.