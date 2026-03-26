Atención Boca: pensando en la ampliación de la Bombonera, cuáles son las obras que planea terminar durante el Mundial 2026

La ampliación de la Bombonera es uno de los objetivos que tiene la actual dirigencia de Boca. Mientras la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte, estudia el proyecto de construcción, en el club continúan con las obras en otros sectores del estadio, por eso aprovechará el receso mundialista para seguir trabajando.

De cara a los octavos de final de la Copa Libertadores y el inicio del Torneo Clausura, el templo Xeneize presentará modificaciones que aportarán a la futura ampliación. La Platea "K" se transformará en popular, se quitarán 500 asientos y pasará a tener una capacidad para 1.500 personas.

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Mencionada medida trae consigo una "promoción" para aquellos que tienen su abono en dicho sector. Boca les ofrecería asegurar su lugar plaza sin cargo durante un año.

Por otra parte, pensando en el regreso a la actividad post Copa del Mundo, la Bombonera contaría con ocho nuevos puntos gastronómicos y pasillos en la Platea L, tres núcleos de baños, circulación moderna y más ordenada para unas 5.000 personas y apertura visual hacia el sector externo de las vías.

Para su realización se quitará el paredón existente detrás de las butacas. Una vez que este sea retirado se inaugurará y se ganará espacio hoy en desuso.

También será visible la remodelación de la puerta 3 del Estadio Alberto J. Armando, que tendrá un frente totalmente renovado con una pantalla led de 30 metros de largo importada desde Corea del Sur y que estará activa durante 24 horas.

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Por otra parte, en agosto se inauguraría el restaurante Hard Rock Café, una de las obras más esperadas por los hinchas, ya que conllevaría una importante inyección económica para el Xeneize, que se quedaría con un porcentaje de las ventas.

Se calcula que a Boca le dará $350.000.000 de pesos anuales. Además los socios tendrán descuentos y beneficios exclusivos. Sobre Del Valle Iberlucea tendrá una entrada independiente.