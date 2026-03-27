Atentos: se define el futuro del Cholo Simeone en el Atlético Madrid

La decisión ya estaría tomada. Diego Simeone continuará al frente del Atlético Madrid en la temporada 2026-27, según informan desde España.

Club y entrenador ya conversaron y alcanzaron un acuerdo para seguir, disipando todos los rumores que en las últimas semanas apuntaban a una posible salida al final de la temporada.

El Inter de Milán y el resto de los candidatos que llamaban a la puerta del Cholo deberán esperar.

Finalmente, ni el equipo español ni el DT argentino ejecutarán la cláusula contractual que permitiría liberar al entrenador del año adicional que tiene firmado con el club.

El acuerdo actual cubre la próxima temporada, pero la puerta a una extensión adicional no está cerrada. Tanto Simeone como la dirigencia del Colchonero se comprometieron a retomar esa conversación una vez que finalice la temporada en curso.