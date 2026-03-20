Boca hoy: el movido fixture de Boca entre la Copa Libertadores 2026 y el Apertura
En poco menos de dos meses, el Xeneize tiene que encarar la primera fase de la Libertadores y, además, no descuidar la Copa de la Liga.
Después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca sabe que se enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona por la zona D de la fase de grupos, por lo que deberá afrontar viajes a Brasil, Chile y Ecuador.
Y en el medio de semejante movimiento (6 cotejos en un mes y medio) tras el sueño de lograr la ansiada y esquiva séptima, el Xeneize también deberá afrontar el Torneo Apertura, en el que tendrá que medirse con River en una nueva edición del Superclásico.
En cuanto a la Copa de la Liga, en el primer fin de semana de abril visitará a Talleres de Córdoba en el Kempes, siete días después recibirá a Independiente en La Bombonera, mientras que a la semana siguiente irá al Monumental para el cruce con el Millonario. Después tiene programado, también, visitar a Defensa y Justicia y Central Córdoba.
- Martes 7 de abril, 21.30: Universidad Católica vs. Boca
- Martes 14 de abril, 21.00: Boca vs. Barcelona SC
- Martes 28 de abril, 21.30: Cruzeiro vs. Boca
- Martes 5 de mayo 21.00: Barcelona SC vs. Boca
- Martes 19 de mayo 21.30: Boca vs. Cruzeiro
- Jueves 28 de mayo 21.30: Boca vs. Universidad Católica