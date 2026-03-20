Boca hoy: el movido fixture de Boca entre la Copa Libertadores 2026 y el Apertura

Después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca sabe que se enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona por la zona D de la fase de grupos, por lo que deberá afrontar viajes a Brasil, Chile y Ecuador.

Y en el medio de semejante movimiento (6 cotejos en un mes y medio) tras el sueño de lograr la ansiada y esquiva séptima, el Xeneize también deberá afrontar el Torneo Apertura, en el que tendrá que medirse con River en una nueva edición del Superclásico.

En cuanto a la Copa de la Liga, en el primer fin de semana de abril visitará a Talleres de Córdoba en el Kempes, siete días después recibirá a Independiente en La Bombonera, mientras que a la semana siguiente irá al Monumental para el cruce con el Millonario. Después tiene programado, también, visitar a Defensa y Justicia y Central Córdoba.

- Martes 7 de abril, 21.30: Universidad Católica vs. Boca

- Martes 14 de abril, 21.00: Boca vs. Barcelona SC

- Martes 28 de abril, 21.30: Cruzeiro vs. Boca

- Martes 5 de mayo 21.00: Barcelona SC vs. Boca

- Martes 19 de mayo 21.30: Boca vs. Cruzeiro

- Jueves 28 de mayo 21.30: Boca vs. Universidad Católica