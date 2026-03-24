Bombazo: Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool

Por medio de sus redes sociales, Mohamed Salah confirmó que dejará el Liverpool una vez que culmine la vigente temporada.

Luego de arribar desde la Roma, en 2017, el egipcio se convirtió en una leyenda de los Reds. A la fecha, anotó 255 goles en 435 partidos y se transformó en el tercer máximo artillero de la historia del club.

Sobre su futuro, crecen los rumores de que Salah emigre hacia la liga de Arabia Saudita.

Más allá del video que compartió el futbolista, desde el club inglés hicieron el anuncio en sus redes sociales: "Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield".

"Con mucho por jugar esta temporada, Salah está firmemente centrado en intentar conseguir el mejor final de campaña posible para el Liverpool y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante en el año, cuando se despida de Anfield", añadieron.