El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para afrontar la última Fecha FIFA antes de dar a conocer la lista definitiva del plantel que defender el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese contexto, los jugadores citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Zambia y Mauritania comenzaron a desembarcar al país para trasladarse al predio de entrenamiento en Ezeiza.

Lionel Messi llegó por la mañana del martes y fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

"¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el Chiqui en sus redes sociales, junto con distintas fotos que lo mostraron dialogando con el astro.

¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).



TODOS JUNTOS %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/vidlUs8RpV — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026

"La ilusión intacta. Otra vez juntos", publicó el capitán de la Albiceleste en sus redes tras compartir tres fotos de su llegada al predio.