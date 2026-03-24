Sufre Boca: se conoció el grado de la lesión de Agustín Marchesín

Pese a la alegría por el triunfo 2 a 0 ante Instituto de Córdoba en La Bombonera, en Boca Juniors encendieron las alarmas por una noticia que golpea de lleno al plantel: la lesión de Agustín Marchesín.

Tras realizarse los estudios médicos, el club confirmó que el arquero sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho, la máxima gravedad dentro de este tipo de lesiones musculares. Esto implica una recuperación más prolongada de lo habitual.

Cuánto tiempo estará afuera Marchesín

Según el parte médico oficial, el tiempo estimado de recuperación será de entre tres y cuatro semanas como mínimo. De esta manera, Marchesín no solo se perderá el partido ante Talleres de Córdoba por la fecha 13 de la Liga Profesional, sino también el debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica.

En el mejor de los escenarios, podría regresar recién a mediados de la fase de grupos, aunque en el cuerpo técnico manejan cautela debido a la gravedad de la lesión.

Dudas para el Superclásico y el cruce con Barcelona

La evolución del arquero será clave para definir si puede estar en una semana determinante para Boca: el partido ante Barcelona SC (14 de abril) y el Superclásico frente a River Plate (19 de abril).

Hoy, su presencia en esos encuentros aparece como difícil, aunque no descartada.

Cómo fue la lesión de Marchesín

El problema físico se originó en los minutos finales del partido ante Instituto. Marchesín sintió un tirón en el aductor derecho, fue atendido y continuó en cancha algunos minutos más, aunque con evidentes gestos de dolor. Finalmente, debió salir reemplazado por Leandro Brey.

Quién será el arquero titular en Boca

Ante este panorama, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda ya proyecta a Brey como titular para los próximos compromisos.

Con el calendario apretado entre la Liga Profesional y el inicio de la Copa Libertadores, Boca deberá reorganizarse rápidamente para sostener el nivel sin una de sus piezas clave.