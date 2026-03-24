Atento Independiente: el equipo español que tiene en su órbita a Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco está en la órbita del Betis. Emisarios del club estuvieron presentes en el estadio Libertadores de América en la derrota de Independiente ante Talleres para observar al defensor.

No es la primera vez que el conjunto español lo monitorea, pero esta visita refuerza la señal de que podría volver a la carga en el próximo mercado de pases.

Su cláusula de rescisión de 22 millones de euros, pero podría salir por algo menos de la mitad. El zaguero central vería con muy buenos ojos dar el salto al fútbol europeo.

Sin embargo, la operación tiene un condicionante financiero. Para que el Betis pueda pagar su ficha, el escenario más probable apunta a la salida de Natan en el próximo mercado de pases.

La venta del defensor brasileño sería el movimiento clave para equilibrar las cuentas y habilitar la llegada del argentino. Sin esa salida, el esfuerzo económico resultaría difícil de sostener.