Gustavo Álvarez tuvo su presentación en San Lorenzo: "Si en lo deportivo estás en crisis, hay que hacerse cargo"

San Lorenzo tiene nuevo entrenador. Gustavo Álvarez tuvo su presentación oficial y dio una conferencia de prensa donde reveló sus objetivos como nuevo DT del club. Su debut será frente a Deportivo Riestra, como visitante, este miércoles desde las 19 horas.

"Me encontré con un plantel con muchas ganas de salir adelante, un plantel joven, ágil, dinámico, con ganas de hacer cosas importantes", fue lo primero que dijo el ex director técnico de la U de Chile.

El entrenador también dio indicios de la idea que quiere inculcar en el Ciclón: "Los equipos de fútbol son lo que hacen pero mucho más lo que transmiten. Hablo de pasión, de valentía. El principal objetivo que tenemos es que a partir de mañana el hincha se sienta identificado con la forma de jugar del equipo. Y que esa forma nos acerque al triunfo".

Y advirtió: "La decisión tomar el cargo con rapidez, es porque yo considero que un entrenador tiene que ser un solucionador de problemas. Si en lo deportivo estás en crisis, hay que hacerse cargo. Hay que afrontar los desafíos con valentía y poniendo el pecho".

Finalmente, cerró: "Cuando uno representa a un club tan grande tiene que buscar el éxito permanentemente".