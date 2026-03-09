Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MUNDO ROJO

Los cambios que decidió Gustavo Quinteros en Independiente ante Unión de Santa Fe

Gustavo Quinteros decidió hacer dos modificaciones en Independiente de Avellaneda de cara al duelo de Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

El plantel de Independiente de Avellaneda se entrenó de cara al partido frente a Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que se disputará el martes a las 19.45 en el Libertadores de América.

La idea de Gustavo Quinteros sería realizar dos modificaciones en relación al equipo que viene de ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sebastián Valdéz y Santiago Montiel en lugar de Juan Manuel Fedorco y Ignacio Pussetto. El defensor cumplió la fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia de Mendoza y el delantero ya había sumado algunos minutos tras un desgarro en el recto anterior izquierdo.

De esa manera, y a la espera de la confirmación por parte del entrenador, los 11 de Independiente para recibir al Tatengue sería: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Valdés, Facundo Zabala; Iván Marcone; Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"
Noticias

Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"

Últimas noticias de Independiente de Avellaneda