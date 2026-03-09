Los cambios que decidió Gustavo Quinteros en Independiente ante Unión de Santa Fe
Gustavo Quinteros decidió hacer dos modificaciones en Independiente de Avellaneda de cara al duelo de Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
El plantel de Independiente de Avellaneda se entrenó de cara al partido frente a Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que se disputará el martes a las 19.45 en el Libertadores de América.
La idea de Gustavo Quinteros sería realizar dos modificaciones en relación al equipo que viene de ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sebastián Valdéz y Santiago Montiel en lugar de Juan Manuel Fedorco y Ignacio Pussetto. El defensor cumplió la fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia de Mendoza y el delantero ya había sumado algunos minutos tras un desgarro en el recto anterior izquierdo.
De esa manera, y a la espera de la confirmación por parte del entrenador, los 11 de Independiente para recibir al Tatengue sería: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Valdés, Facundo Zabala; Iván Marcone; Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.