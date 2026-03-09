Los cambios que decidió Gustavo Quinteros en Independiente ante Unión de Santa Fe

El plantel de Independiente de Avellaneda se entrenó de cara al partido frente a Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que se disputará el martes a las 19.45 en el Libertadores de América.



La idea de Gustavo Quinteros sería realizar dos modificaciones en relación al equipo que viene de ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sebastián Valdéz y Santiago Montiel en lugar de Juan Manuel Fedorco y Ignacio Pussetto. El defensor cumplió la fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia de Mendoza y el delantero ya había sumado algunos minutos tras un desgarro en el recto anterior izquierdo.



De esa manera, y a la espera de la confirmación por parte del entrenador, los 11 de Independiente para recibir al Tatengue sería: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Valdés, Facundo Zabala; Iván Marcone; Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.