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"Con Boca no se jode": la picante pancarta exigiendo la autorización de la ampliación de la Bombonera

El club xeneize espera la aprobación de la CNRT para avanzar en el proyecto de modificación del estadio.

El sueño de ampliar la Bombonera sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Después del aval de la empresa Ferrosur, ya arrancó el trámite para avanzar en el inicio de las obras ingresó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y fue ahí donde hoy apareció una pancarta con un mensaje contundente: "Aprueben la ampliación, con Boca no se jode".

La manifestación refleja la expectativa de los hinchas xeneizes en medio del avance del proyecto que impulsa el club para aumentar la capacidad del estadio a 80 mil espectadores.

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La semana pasada, Boca logró el primer paso: el visto bueno de Ferrosur, empresa concesionaria del tren que pasa al costado del estadio, para la colocar las columnas que sostendrán la estructura de una eventual cuarta bandeja en el sector donde actualmente están montadas las vías.

Días atrás, Juan Román Riquelme explicó que el próximo paso depende de la CNRT. El expediente ya ingresó en el organismo, donde será analizado por técnicos especializados para determinar si corresponde otorgar el permiso.

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Por ahora, no hay plazos concretos para una resolución. Todo dependerá de la complejidad del análisis técnico. En caso de obtener la aprobación, el proyecto deberá dar un paso más: conseguir el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.




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