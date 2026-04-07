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CONFIRMADO

Con una vuelta y un estreno, los convocados de River para enfrentar a Blooming en la Copa Sudamericana

El Chacho Coudet confirmó la lista de convocados en River para el compromiso ante Blooming en la Copa Sudamericana.

 Este miércoles, River debutará en la presente edición de la Copa Sudamericana. El Millonario visitará a Blooming en Bolivia y el Chacho Coudet presentó la lista de convocados.

En cuanto al último entrenamiento, el cual tuvo lugar este martes, tanto Ian Subiabre, que había terminado el partido ante Belgrano con una molestia, como también Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo, pudieron entrenarse con normalidad.


Tras esto, Montiel y Subiabre fueron incluidos en la lista, mientras que Galoppo no. 

Por otra parte, también se destaca la presencia de Tobías Ramírez, defensor que acaba de incorporarse al plantel luego de llegar procedente de Argentinos Juniors.

En cuanto a las bajas, más allá de las ya conocidas como las de Franco Armani y Marcos Acuña, se presenta también la de Maximiliano Salas, debido a que debe cumplir dos fechas de suspensión.

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