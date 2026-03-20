Conmebol pateó el tablero e implementará cambios fundamentales en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 y de la mano del cambio de temporada, también hay otras modificaciones en los reglamentos de la competencia.

Los torneos del continente ya tomaron forma y los 64 equipos (32 en cada uno) saben cómo será su agenda para este primer semestre el año.

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Para esta edición de ambos certámenes, la Conmebol decidió hacer una trascendental innovación en las reglas de esta primera etapa y tiene que ver con el criterio de desempate. Hasta la temporada pasada, se venía utilizando el tradicional formato de diferencia de gol en primera instancia y cantidad de goles convertidos en segunda; sin embargo, ahora se comenzará a implementar el sistema olímpico.

Para tener en cuenta, hay que contar que el principal concepto a tener en cuenta a la hora de desempatar a dos o más equipos igualados en puntos será, a partir de ahora, los duelos directos entre los clubes en cuestión. Así, el que haya obtenido mejores resultados en los enfrentamientos entre si, quedará arriba en la tabla de posiciones para definir quién clasifica o no y en qué orden.

En caso de que entre los contendientes se hayan producido iguales resultados (una victoria cada uno, por ejemplo), sí se pasará a contar la diferencia de gol pero la correspondiente a los partidos entre si. Vale hacer hincapié que no la general.

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A todo estoy y en caso de que la igualdad persista y se trate de más de dos equipos en disputa, pasará a valer la cantidad de goles a favor convertidos. Luego de todo, si aún se mantienen en tablas, pasarán a valer los números generales del grupo.

Este sistema es el que se venía utilizando hasta hace dos años en las fases de grupos de la UEFA Champions League, antes de que cambiaran el formato de competición a una fase de liga con una tabla unificada y también se implementó en el Mundial de Clubes 2025. Además, como si fuera poco se implmentará en el Mundial 2026, que está pronto a comenzar en Estados Unidos, Canadá y México.