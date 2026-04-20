Decisión final: Boca podrá llevar hinchas visitantes ante Defensa y Justicia

Un día después de la victoria en el Superclásico ante River, los hinchas de Boca recibieron otra gran noticia. Finalmente hubo marcha atrás y habrá público xeneize el jueves ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello en Florencio Varela, por la fecha 16 del torneo Apertura.

El Halcón oficializó la decisión luego de la autorización de la Aprevide en sus redes sociales y le agradeció al intendente Andrés Watson por reevaluar el pedido del club.

El Superclásico festejo de Leandro Paredes en el duelo de Boca ante River según los fotógrafos del Grupo Crónica

Informamos que el partido vs. Boca Juniors se jugará con público visitante.



Agradecemos al intendente de Florencio Varela, @Andreswatsonok, por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible.



Como siempre, gracias por acompañar y estar cerca del club y su gente. April 20, 2026

Esto se dio así porque durante la mañana de este lunes se había difundido que no habría autorización. Sin embargo, hubo una gestión de la dirigencia de Defensa y Justicia por conseguir la presencia de los hinchas de Boca.

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Finalmente Defensa y Justicia logró convencer a las autoridades para que el encuentro se dispute con ambas parcialidades. Habrá 3.000 entradas para hinchas Xeneizes ante el Halcón a un precio de 80 mil pesos cada una.

Hay que destacar también que éste será el segundo partido del certamen en que se permiten visitantes de Boca, ya que el anterior había sido ante Lanús en la Fortaleza, con triunfo 3 a 0.