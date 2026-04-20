Boca se queda sin visitantes ante Defensa y Justicia: el motivo de la sorpresiva marcha atrás

Tras el histórico triunfo en el Superclásico, Boca Juniors se prepara para un duelo clave este jueves ante Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, con el objetivo de sellar matemáticamente su pasaje a los octavos de final. Sin embargo, lo que prometía ser una fiesta completa para el Xeneize sufrió un drástico revés administrativo: finalmente no habrá público visitante en Florencio Varela.

A pesar de que el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello había sido seleccionado como uno de los escenarios para el regreso paulatino de las dos parcialidades, las autoridades de seguridad dieron marcha atrás a solo 72 horas del inicio del encuentro.

La sorpresiva resolución canceló el operativo que ya estaba planificado para recibir a 3.000 fanáticos de Boca, quienes aguardaban el inicio de la venta de entradas para copar la tribuna asignada en el sur del Conurbano.

Esta marcha atrás de último momento obliga al equipo de Claudio Úbeda a buscar la clasificación en un clima de absoluta localía para el "Halcón", dejando en suspenso el avance del programa de retorno de visitantes en los partidos de alto perfil del fútbol argentino.



"Está caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca", reconoció Diego Lemme con DSports. Luego, a modo de argumento, reveló: "Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas. Es algo entendible".