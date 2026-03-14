Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

NO SE DEFINE

Las dudas de Úbeda para la complicada visita de Boca a Unión

Claudio Úbeda no tiene en claro aún la defensa con la que Boca Juniors visitará a Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

Boca Juniors tiene que levantar cabeza y lo que se le viene no es para nada fácil, ya que visita mañana, a partir de las 22, a Unión de Santa Fe por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Claudio Úbeda tiene en claro que será un partido fundamental para su continuidad y esa es quizás la razón por la que todavía no definió el once.

La principal duda de "Sifón" Úbeda es en defensa, con Juan Barinaga o Marcelo Weigandt en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal como primer central. El resto de los titulares son los mismos que vienen jugando habitualmente con Leandro Paredes, Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Cómo llega Boca al duelo contra Unión

Boca llega a este cotejo ante Unión de Santa Fe con un panorama medio complejo tras la igualdad ante San Lorenzo de Almagro, lo que significó su cuarto partido de forma consecutiva que apenas se lleva un punto en La Bombonera.

El Xeneize, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos.

La probable formación de Boca para enfrentar a Unión

 Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

Últimas noticias de Claudio Úbeda