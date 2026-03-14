Las dudas de Úbeda para la complicada visita de Boca a Unión

Boca Juniors tiene que levantar cabeza y lo que se le viene no es para nada fácil, ya que visita mañana, a partir de las 22, a Unión de Santa Fe por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Claudio Úbeda tiene en claro que será un partido fundamental para su continuidad y esa es quizás la razón por la que todavía no definió el once.

La principal duda de "Sifón" Úbeda es en defensa, con Juan Barinaga o Marcelo Weigandt en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal como primer central. El resto de los titulares son los mismos que vienen jugando habitualmente con Leandro Paredes, Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Cómo llega Boca al duelo contra Unión

Boca llega a este cotejo ante Unión de Santa Fe con un panorama medio complejo tras la igualdad ante San Lorenzo de Almagro, lo que significó su cuarto partido de forma consecutiva que apenas se lleva un punto en La Bombonera.

El Xeneize, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos.

La probable formación de Boca para enfrentar a Unión

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda